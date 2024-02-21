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Уровень поддержки Украины и военной помощи со стороны Франции существенно снизился среди французов

L’Opinion: Среди опрошенных французов резко снизилась поддержка Украины

1:00
Политика

По данным опроса общественного мнения, проведенного L'Opinion, стало известно, что французы стали менее благосклонно относиться к Украине.

L’Opinion: Среди опрошенных французов резко снизилась поддержка Украины
Фото: inforesist.org

Уменьшилось количество людей, поддерживающих поставки оружия в Киев и принятие украинского государства в состав Европейского союза. Также отмечено снижение числа сторонников антироссийских санкций во Франции.

По-прежнему к россиянам французы относятся негативно. Однако отношение к Украине стало расходиться все больше: если в марте 2022 года 82% респондентов оценивали ее положительно, то сейчас такой точки зрения придерживаются лишь 58% участников опроса.

Большинство участников опроса (62%) до сих пор одобряют санкции, введенные против РФ, однако эта цифра уменьшилась с 72% два года назад.

Ранее стало известно, что ЕС согласовал 13-й пакет санкций против России. В санкционный список будут добавлены около 200 юридических и физических лиц.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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