Финляндия предложила закрыть два временных КПП на границе с Россией

Финляндия предложила навсегда закрыть два временных КПП на границе с Россией, которые были созданы для импорта в страну российской древесины. Ранее один из них планировалось трансформировать в международный пункт пропуска, сообщает телеканал Yle.
Заместитель главы погранслужбы Финляндии Марко Саарекс подчеркнул, что первой с инициативой полного закрытия "Париккалы" и "Инари" выступила Россия, после чего этот вопрос выдвинула на обсуждение финская сторона. Окончательное решение погранслужбы обеих стран примут весной или летом.
Напомним, что в середине ноября 2023 года финские власти начали ограничивать работу КПП на границе с Россией. К концу года все пункты пропуска были закрыты. В правительстве Финляндии такие меры объяснили большим числом нелегальных мигрантов, которые въезжают в страну с российской территории.
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