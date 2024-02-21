Финляндия предложила закрыть два временных КПП на границе с Россией

Финляндия планирует закрыть два последних КПП

0:56 Your browser does not support the audio element. Политика

Финляндия предложила навсегда закрыть два временных КПП на границе с Россией, которые были созданы для импорта в страну российской древесины. Ранее один из них планировалось трансформировать в международный пункт пропуска, сообщает телеканал Yle.

Фото: Wikimedia Commons by Nicolas Höpfner is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Заместитель главы погранслужбы Финляндии Марко Саарекс подчеркнул, что первой с инициативой полного закрытия "Париккалы" и "Инари" выступила Россия, после чего этот вопрос выдвинула на обсуждение финская сторона. Окончательное решение погранслужбы обеих стран примут весной или летом.

Напомним, что в середине ноября 2023 года финские власти начали ограничивать работу КПП на границе с Россией. К концу года все пункты пропуска были закрыты. В правительстве Финляндии такие меры объяснили большим числом нелегальных мигрантов, которые въезжают в страну с российской территории.