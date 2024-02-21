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Владимир Путин принял в Казани Милорада Додика

Владимир Путин встретился с президентом Республики Сербской

0:53
Политика

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую. встречу в Казани с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. Обсуждались вопросы экономического и политического взаимодействия в условиях непростой международной обстановки. Обсуждались также проблемы соблюдения прав сербов в Косово и общая безопасность на Балканском полуострове. 

Владимир Путин встретился с президентом Республики Сербской
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Республика Сербская является одной из двух образований Боснии и Герцеговины. Она расположена в восточной части страны и граничит с Хорватией, Черногорией и Сербией. Республика Сербская имеет свою собственную конституцию, правительство и парламент. Столицей Республики Сербской является город Баня-Лука. Республика Сербская является дружественным России энтитетом и блокирует любые инициативы Сараево по вступлению в НАТО или принятию антироссийских санкций. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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