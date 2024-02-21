Владимир Путин принял в Казани Милорада Додика

Владимир Путин встретился с президентом Республики Сербской

0:53 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую. встречу в Казани с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. Обсуждались вопросы экономического и политического взаимодействия в условиях непростой международной обстановки. Обсуждались также проблемы соблюдения прав сербов в Косово и общая безопасность на Балканском полуострове.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Республика Сербская является одной из двух образований Боснии и Герцеговины. Она расположена в восточной части страны и граничит с Хорватией, Черногорией и Сербией. Республика Сербская имеет свою собственную конституцию, правительство и парламент. Столицей Республики Сербской является город Баня-Лука. Республика Сербская является дружественным России энтитетом и блокирует любые инициативы Сараево по вступлению в НАТО или принятию антироссийских санкций.