Несмотря на объявленную Западом изоляцию, многие страны поддерживают Россию в ее стремлении к справедливости в международных отношениях, пишет турецкое издание dikGAZETE.
"Российская Федерация вопреки всевозможным попыткам на протяжении десяти лет изолировать ее в политическом, экономическом и гуманитарном отношениях занимает лидирующее положение на планете в борьбе за справедливый миропорядок", — пишет издание.
Это происходит благодаря антиимпериалистическому и антиколониальному настрою и защите международно-правовых норм. Россия уникальна тем, что сочетает в себе глубокие традиции и открытость новым идеям. Россия много тратит на образование и имеет большую долю выпускников в области информационных технологий, чем основные западные страны, пишет автор публикации.
Издание утверждает, что тысячи санкций не помешали стране подняться на 5 место в мире по ВВП и паритету покупательной способности, а в Европе — на третье место по всем показателям. Кроме того, изолировать Россию из-за ее географии, численности населения, ресурсов и экономики оказалось невозможно. В прошлом году президент Владимир Путин на Всемирном русском народном соборе заявил, что Россия добивается справедливого мирового устройства.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.