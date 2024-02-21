dikGAZETE: Несмотря на попытки Запада изолировать Россию, многие страны мира симпатизируют ей

В Турции заявили, что изолировать Россию оказалось невозможно

1:17 Your browser does not support the audio element. Политика

Несмотря на объявленную Западом изоляцию, многие страны поддерживают Россию в ее стремлении к справедливости в международных отношениях, пишет турецкое издание dikGAZETE.

Фото: Вадим Савицкий

"Российская Федерация вопреки всевозможным попыткам на протяжении десяти лет изолировать ее в политическом, экономическом и гуманитарном отношениях занимает лидирующее положение на планете в борьбе за справедливый миропорядок", — пишет издание.

Это происходит благодаря антиимпериалистическому и антиколониальному настрою и защите международно-правовых норм. Россия уникальна тем, что сочетает в себе глубокие традиции и открытость новым идеям. Россия много тратит на образование и имеет большую долю выпускников в области информационных технологий, чем основные западные страны, пишет автор публикации.

Издание утверждает, что тысячи санкций не помешали стране подняться на 5 место в мире по ВВП и паритету покупательной способности, а в Европе — на третье место по всем показателям. Кроме того, изолировать Россию из-за ее географии, численности населения, ресурсов и экономики оказалось невозможно. В прошлом году президент Владимир Путин на Всемирном русском народном соборе заявил, что Россия добивается справедливого мирового устройства.