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Зеленский прокомментировал блокаду границы польскими фермерами

Зеленский пригрозил ответом на блокировку границы с Польшей

0:47
Политика

Украинский лидер Владимир Зеленский в своем Телеграм-канале дал комментарии относительно ситуации, сложившейся на границе с Польшей из-за недовольства фермеров, пишет "Лента.ру".

Зеленский пригрозил ответом на блокировку границы с Польшей
Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По его словам, в скором времени правительство страны будет предпринимать конкретные действия для решения данного вопроса с блокадой.

«Сегодня, кроме ежедневных тем, — блокировка на польской границе. С чиновниками подробно разобрали ситуацию и определили наши следующие шаги. Они будут очень скоро», — говорится в публикации.

Напоминаем, что фермеры Польши 20 февраля начали протестовать из-за аграрной политики Европейского Союза. Они даже перекрыли железную дорогу на границе с Украиной и рассыпали украинское зерно из поезда на дорогу.

 

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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