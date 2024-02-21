Зеленский прокомментировал блокаду границы польскими фермерами

Украинский лидер Владимир Зеленский в своем Телеграм-канале дал комментарии относительно ситуации, сложившейся на границе с Польшей из-за недовольства фермеров, пишет "Лента.ру".
По его словам, в скором времени правительство страны будет предпринимать конкретные действия для решения данного вопроса с блокадой.
«Сегодня, кроме ежедневных тем, — блокировка на польской границе. С чиновниками подробно разобрали ситуацию и определили наши следующие шаги. Они будут очень скоро», — говорится в публикации.
Напоминаем, что фермеры Польши 20 февраля начали протестовать из-за аграрной политики Европейского Союза. Они даже перекрыли железную дорогу на границе с Украиной и рассыпали украинское зерно из поезда на дорогу.
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