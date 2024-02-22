В Госдуму внесли инициативу о сохранении права на "Дальневосточный гектар" за участниками СВО

1:22 Your browser does not support the audio element. Политика

Депутаты от ЛДПР внесли инициативу в Госдуму о сохранении за участниками спецоперации права на участки земли в рамках программы "Дальневосточный гектар". Согласно этой программе, получатели должны выполнить определённые работы по освоению земли. Однако те, кто участвует в боевых действиях, в настоящее время не могут выполнить эти обязательства.

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По информации из пресс-службы партии, из-за этой причины происходит расторжение договоров с российскими бойцами, которые ранее получили земельные участки на Дальнем Востоке, в Сибири и других регионах, участвующих в программе. Граждане не могут присутствовать на своих участках по уважительным причинам и нечаянно нарушают установленные законом правила.

"Мы предлагаем внести изменения в закон. Те, кто в настоящее время защищает Родину на передовой, должны быть защищены. Необходимо обеспечить им возможность возврата к нормальной жизни, а не отнимать у них земельные участки. Эти ребята вернутся, продолжат работы и реализуют отложенные планы", — подчеркнул председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Согласно его аргументам, закон нуждается в соответствующих изменениях, чтобы исключить расторжение договоров о предоставлении земли в рамках программы "Дальневосточный гектар" на время нахождения участников договоров на службе в условиях военной операции, сообщает "Вести Подмосковья".