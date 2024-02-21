Владимир Путин выступит перед Федеральным собранием 29 февраля в Гостином дворе, сообщили в Кремле

Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию в Гостином дворе. Об этом сегодня сообщили в Кремле.
Также уже известна дата мероприятия — глава государства будет выступать перед законодателями 29 февраля. Сам президент Путин накануне заявил, что его послание поставит задачи перед российскими властями до 2030 года.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами не стал раскрывать основные темы выступления. Он напомнил, что Кремль не делал этого и прежде.
Песков лишь уточнил, что на послании будут присутствовать, в том числе, участники спецоперации на Украине.
Напомним, дату послания Владимира Путина Кремль объявил ещё накануне. В 2022 году президент не обращался к Федеральному собранию из-за быстрой смены актуальной повестки. В 2023 году послание также состоялось в феврале. Подробнее об этом читайте в материале "Правды.ру".
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