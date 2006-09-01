Кабмин рассмотрит законопроект о "гаражной амнистии"

Хорошая новость для более чем 4,5 миллионов владельцев гаражей: в ближайшее время российское правительство рассмотрит закон о гаражной амнистии.

Документ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены", подготовленный Минэкономразвития России и Росреестром, поступил в кабинет министров.

Когда стоит ждать гаражную амнистию

Если правительство и парламентарии поддержат законопроект, то он может вступить в 2021 году.

В чем суть "гаражной амнистии"

Гаражи, которыми пользуются сегодня жители страны, в подавляющем большинстве, никак не оформлены юридически.

Казалось бы — казус: вот гараж, который был куплен или построен, человек пользуется им много лет, но собственником не является.

С принятием закона у "хозяев малой недвижимости" появится возможность оформить необходимые документы и перестать беспокоиться насчет того, что в любой момент они могут лишиться своего гаража.

По словам Виктории Абрамченко, зампреда правительства РФ, в недавнем прошлом — главы Росреестра, "гаражный" законопроект, по сути, предполагает введение таких же упрощенных мер оформления объектов в собственность, как это было ранее с "дачной амнистией".

Для тех, кто не помнит, что такое "дачная амнистия", напоминаем, что рассказывала об этом в 2010 году "Правда.Ру"

C 1 сентября 2010 года вступила в силу "дачная амнистия"

В России с 1 сентября вступает в действие закон о "дачной амнистии", упрощающий процедуру оформления в собственность садовых участков и находящихся на нем строений.

По этому закону, граждане получают право собственности без приватизации. Право пользования земельным участком фактически приравнивается к праву собственности на него.

Для регистрации недвижимости в дачных и садовых объединениях — дачных домов, бань, гаражей — отныне достаточно заполнить декларацию об объекте. Она будет выдаваться в территориальном органе по регистрации прав.

Зарегистрировать недвижимость, построенную без получения разрешения, граждане смогут до 1 января 2010 года, сообщает радио "Маяк".

Кроме того, люди смогут зарегистрировать свои участки в их нынешнем виде, если площадь в процессе пользования была несколько увеличена.

В Минюсте накануне были утверждены формы документов, необходимых для упрощенной регистрации права на землю и жилые постройки. Это декларация об объекте недвижимости и технический паспорт.

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