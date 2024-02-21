"Кто бы говорил": Байден намерен выставить Трампа невменяемым

CNN: президент США Байден хочет выставить Трампа невменяемым

1:22 Your browser does not support the audio element. Политика

Американский лидер Джо Байден дал поручение своим помощникам по предвыборной гонке активнее реагировать на "безумные" заявления Дональда Трампа, передаёт телеканал CNN.

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Хозяин Белого дома поручил сосредоточиться на провокационных высказываниях конкурента. Делается это, чтобы выставить последнего "непригодным в качестве главы государства". Сейчас помощники Байдена сосредоточились на том, чтобы продемонстрировать значительные отличия между Джо и Трампом в плане темперамента и мировоззрения. По словам соратников действующего главы, предупреждения о том, как может выглядеть президентский срок Трампа в Белом доме, стали центральной темой в избирательной кампании. Окружение настоящего президента обеспокоено, что избиратели забыли некоторые эпизоды из президентства Трампа и "ходят в розовых очках", отмечают в CNN.

На фоне этого Трамп заявил, что Байден контролируется фашистами. Это самый коррумпированный американский президент США, уверен республиканец.

Выборы президента Соединённых Штатов намечены на ноябрь 2024 года. По данным опроса CNN, свой голос за Трампа отдали бы 49% респондентов, за Байдена — 45%. Больше 50% против переизбрания действующего президента, при этом взгляды Трампа оцениваются "чрезмерно радикальными" 63%.