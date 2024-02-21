Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Создайте собственный бальзам для губ в домашних условия: 4 простых шага
Названа главная ошибка водителей после покупки новой машины
Врачи опровергли миф о шансе на восполнение дефицита магния лишь за счёт питания
Пять кремов для шеи и декольте, которые спасут нашу кожу от сухости и раздражения
Как вырастить шпинат из семян
Экстренные меры: как восстановить кожу после солнца
Менеджер автосервиса рассказал, нужно ли заделывать сколы на лобовом стекле зимой
Хирург Умнов заявил, что пиво грозит женщинам бесплодием и лишним весом
Как сохранить авто новым надолго: три секрета
Advance: поражение в Авдеевке может привести к государственному перевороту на Украине

Дориан Марьянович: Владимиру Зеленскому грозит смещение из-за падения Авдеевки

1:46
Политика

По мнению обозревателя хорватской газеты Advance Дориана Марьяновича, падение Авдеевки может привести к государственному перевороту на Украине и дать России возможность начать решающее наступление.

Дориан Марьянович: Владимиру Зеленскому грозит смещение из-за падения Авдеевки
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 Internationa

"Больше нет символа украинского сопротивления — Авдеевка сдана, и Владимиру Зеленскому придется что-то менять, а иначе определенные силы внутри самой Украины поменяют его", — написал журналист.

По мнению Марьяновича, украинский президент продолжит пытаться манипулировать своими западными сторонниками с помощью "российской угрозы" Европе. Но усилия Зеленского потерпят неудачу. Союзники Киева останутся безразличными к призывам о помощи и легко найдут способы отвергнуть обвинения Украины в поражении. Хорватский обозреватель считает, что после поражения в Авдеевке украинская армия стала "легкой целью" для российских войск. По его мнению, Москва не будет медлить с новым масштабным наступлением и воспользуется возможностью быстрого продвижения на Запад.

"Перед российскими вооруженными силами сейчас открываются возможности для наступления, которое может привести к окончательной победе", — предположил Марьянович.

Главком ВСУ Александр Сырский в ночь с 16 на 17 февраля приказал покинуть Авдеевку. Спустя сутки, Минобороны России заявило, что украинские войска, беспорядочно отступили из города. 17 февраля подразделения российской группировки "Центр" заняли Авдеевку полностью и продвинулись на 8,6 километра. Освобожденная территория составила 31,75 квадратных километра. ВСУ потеряли в этой операции более 1,5 тысячи военных.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
World Meteo: летом-2024 в РФ ожидается "жара тысячелетия" до +50 градусов

Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.

World Meteo: Эль-Ниньо принесёт летом в РФ "жару тысячелетия"
Подарили розы? Попробуйте укоренить
Как укоренить розу из букета: пошаговая инструкция
"Флаг вывешен на всю крышу". В Белгороде пожаловались на частный дом с украинской символикой
Чем удобрять картошку: рассказываем о трёх видах подкормки - урожай вас порадует
Главный режиссёр театра "Сфера" Александр Коршунов отметил юбилей Анжела Якубовская Болгария более трёх месяцев не может отправить на Украину 100 БТР. В чём дело? Любовь Степушова Врач Фролова перечислила продукты, необходимые для организма в феврале Ирина Гусакова
Гель-лак и шеллак: это одно и то же или нет? Объясняем разницу
Сводка с фронта: ВС РФ вошли в Победу, колонна танков ВС РФ идёт на Орехово
Найдите место на клумбе для этого идеального цветка: он завоюет сердце своими красивыми соцветиями
Найдите место на клумбе для этого идеального цветка: он завоюет сердце своими красивыми соцветиями
Последние материалы
Дориан Марьянович: Владимиру Зеленскому грозит смещение из-за падения Авдеевки
Экстренные меры: как восстановить кожу после солнца
Менеджер автосервиса рассказал, нужно ли заделывать сколы на лобовом стекле зимой
Хирург Умнов заявил, что пиво грозит женщинам бесплодием и лишним весом
Как сохранить авто новым надолго: три секрета
Владеющих английским языком соискателей приглашают на собеседование на 27% чаще
Российские бойцы рассказали, как установили флаг на здание администрации Авдеевки
Как снизить расход топлива: хитрость опытных водителей
Почему перед тем, как увеличить губы, нужно сходить к стоматологу и психотерапевту
Такер Карлсон высмеял тех, кто считает Россию причастной к смерти Навального
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников