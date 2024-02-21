Advance: поражение в Авдеевке может привести к государственному перевороту на Украине

Дориан Марьянович: Владимиру Зеленскому грозит смещение из-за падения Авдеевки

1:46 Your browser does not support the audio element. Политика

По мнению обозревателя хорватской газеты Advance Дориана Марьяновича, падение Авдеевки может привести к государственному перевороту на Украине и дать России возможность начать решающее наступление.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 Internationa

"Больше нет символа украинского сопротивления — Авдеевка сдана, и Владимиру Зеленскому придется что-то менять, а иначе определенные силы внутри самой Украины поменяют его", — написал журналист.

По мнению Марьяновича, украинский президент продолжит пытаться манипулировать своими западными сторонниками с помощью "российской угрозы" Европе. Но усилия Зеленского потерпят неудачу. Союзники Киева останутся безразличными к призывам о помощи и легко найдут способы отвергнуть обвинения Украины в поражении. Хорватский обозреватель считает, что после поражения в Авдеевке украинская армия стала "легкой целью" для российских войск. По его мнению, Москва не будет медлить с новым масштабным наступлением и воспользуется возможностью быстрого продвижения на Запад.

"Перед российскими вооруженными силами сейчас открываются возможности для наступления, которое может привести к окончательной победе", — предположил Марьянович.

Главком ВСУ Александр Сырский в ночь с 16 на 17 февраля приказал покинуть Авдеевку. Спустя сутки, Минобороны России заявило, что украинские войска, беспорядочно отступили из города. 17 февраля подразделения российской группировки "Центр" заняли Авдеевку полностью и продвинулись на 8,6 километра. Освобожденная территория составила 31,75 квадратных километра. ВСУ потеряли в этой операции более 1,5 тысячи военных.