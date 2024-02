Advance: поражение в Авдеевке может привести к государственному перевороту на Украине

По мнению обозревателя хорватской газеты Advance Дориана Марьяновича, падение Авдеевки может привести к государственному перевороту на Украине и дать России возможность начать решающее наступление.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 Internationa