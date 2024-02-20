Американский журналист Такер Карлсон озвучил запрошенную экс-премьером Британии Джонсоном сумму за интервью

Такер Карлсон: Борис Джонсон потребовал миллион долларов за интервью по Украине

0:54 Your browser does not support the audio element. Политика

Американский журналист Такер Карлсон обнародовал скандальную информацию о бывшем премьер-министре Великобритании Борисе Джонсоне.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По словам Карлсона, Джонсон выставил цену в миллион долларов за возможное интервью с ним.

Конфликт начался после высказывания Джонсона, в котором он назвал Карлсона "орудием Кремля" за его интервью с российским президентом Владимиром Путиным.

"Я не защищаю Путина, но Путин не просил у меня миллион долларов. Так что вы говорите мне, что Борис Джонсон гораздо более скользкий и неприятный тип, чем Владимир Путин, что на самом деле так", — заявил Карлсон.

Планируя беседу с британским политиком относительно конфликта на Украине, Карлсон обвинил Джонсона в срыве переговоров между Россией и Украиной по указанию американских властей. Журналист подчеркнул, что Джонсон несет ответственность за огромные человеческие потери.