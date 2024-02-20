Президент США Джо Байден в субботу поучаствует в звонке с лидерами G7 и президентом Украины Владимиром Зеленским

Президент США Джо Байден намерен в ближайшую субботу провести консультации с лидерами стран "Большой семерки" (G7)* и президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения ситуации на Украине.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Согласно заявлению Жан-Пьер, на повестке дня планируется обсудить вопросы, касающиеся России и Украины.
Это совещание входит в рамки дипломатических усилий, направленных на разрешение напряженной обстановки вокруг Украины.
* Неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.
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