Президент США Джо Байден в субботу поучаствует в звонке с лидерами G7 и президентом Украины Владимиром Зеленским

Президент США Джо Байден планирует провести консультации с лидерами G7 и Владимиром Зеленским

0:41 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент США Джо Байден намерен в ближайшую субботу провести консультации с лидерами стран "Большой семерки" (G7)* и президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения ситуации на Украине.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Согласно заявлению Жан-Пьер, на повестке дня планируется обсудить вопросы, касающиеся России и Украины.

Это совещание входит в рамки дипломатических усилий, направленных на разрешение напряженной обстановки вокруг Украины.

* Неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.