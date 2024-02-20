США вводят новый пакет санкций по поводу смерти одного заключённого в России

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США вводят новый пакет санкций в связи со смертью Навального*

Политика

Белый дом в Вашингтоне анонсировал введение против России новых санкций 23 февраля. На этот раз причиной введения санкций называется смерть Алексея Навального*, в которой "вашингтонский обком" уже без всякого расследования обвинил "действующий режим" в России, "который должен понести ответственность за то, что случилось". 

США вводят новый пакет санкций в связи со смертью Навального*
Фото: tripsavvy.com

Состав санкционного пакета пока не раскрывается. Вероятно, он будет включить в себя персональные санкции и ограничения для ряда структур, связанных с МВД, ФСИН и Генеральной прокуратурой.

Смерть Алексея Навального* произошла 17 февраля в аккурат, когда его супруга была на Мюнхенской конференции, где заседали наиболее отличившиеся русофобы с Запада. Уже и в Евросоюзе заявили о необходимости всестороннего международного расследования гибели политика. Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков уже заявил, что Россия не намерена проводить какое-либо "международное расследование", поскольку это её внутреннее дело.

*Алексей Навальный внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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