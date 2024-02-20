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Путин допустил возможность контактов с США по урегулированию на Украине и стратегической безопасности

Владимир Путин: Россия не прерывала диалог ни по стратстабильности, ни по Украине

Политика

Президент России Владимир Путин заявил о возможности контактов с США по вопросам стратегической безопасности и урегулирования ситуации на Украине, однако подчеркнул, что Москва не будет делать односторонние уступки.

Владимир Путин: Россия не прерывала диалог ни по стратстабильности, ни по Украине
Фото: kremlin.ru

Президент подчеркнул, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине были прерваны Киевом по указанию из Лондона и Вашингтона.

Путин отметил готовность к диалогу, но отметил, что Москва не пойдет на односторонние уступки и будет настаивать на взаимности.

"Что касается стратстабильности — мы и здесь никогда не отказывались от диалога", — добавил президент РФ.

Напомним, начало специальной военной операции в Украине 24 февраля 2022 года стало значительным событием не только для России, но и всего мира. В ответ на просьбу глав ДНР и ЛНР о помощи в защите населения от киевского режима, президент Путин принял решение о начале СВО.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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