Президент России Владимир Путин заявил о возможности контактов с США по вопросам стратегической безопасности и урегулирования ситуации на Украине, однако подчеркнул, что Москва не будет делать односторонние уступки.
Президент подчеркнул, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине были прерваны Киевом по указанию из Лондона и Вашингтона.
Путин отметил готовность к диалогу, но отметил, что Москва не пойдет на односторонние уступки и будет настаивать на взаимности.
"Что касается стратстабильности — мы и здесь никогда не отказывались от диалога", — добавил президент РФ.
Напомним, начало специальной военной операции в Украине 24 февраля 2022 года стало значительным событием не только для России, но и всего мира. В ответ на просьбу глав ДНР и ЛНР о помощи в защите населения от киевского режима, президент Путин принял решение о начале СВО.
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