"Маразм крепчает": Блинкен призвал дипломатов США избегать "проблемных" терминов

Американский госсекретарь Энтони Блинкен во внутреннем документе поручил сотрудникам госдепа отказаться от использования гендерных терминов, таких как "мать", "отец", передаёт "Российская газета", ссылаясь на New York Post.

Фото: "United States Deputy Secretary of State, Antony Blinken in Abuja, Nigeria" by U.S. Embassy Nigeria is marked with Public Domain Mark 1.0.