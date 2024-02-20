Американский госсекретарь Энтони Блинкен во внутреннем документе поручил сотрудникам госдепа отказаться от использования гендерных терминов, таких как "мать", "отец", передаёт "Российская газета", ссылаясь на New York Post.
Своё требование он обосновал тем, что пол — социальная конструкция, а гендерная идентичность человека "может совпадать, а может и не совпадать с полом, полученном при рождении". Он также считает неприемлемым обращение "дамы и господа".
"Храбрые мужчины и женщины на передовой — плохо. Рекомендуется: храбрые службы быстрого реагирования или храбрые солдаты", — содержится в памятке.
Блинкен также подсказал, чем заменить "обидные", по его мнению, термины: "все", "люди", "родитель", "ребёнок", "супруг", "партнёр".
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.