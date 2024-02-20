"Маразм крепчает": Блинкен призвал дипломатов США избегать "проблемных" терминов

Госсекретарь Блинкен призвал дипломатов США избегать слов "родитель", "ребёнок", "супруг"

0:49 Your browser does not support the audio element. Политика

Американский госсекретарь Энтони Блинкен во внутреннем документе поручил сотрудникам госдепа отказаться от использования гендерных терминов, таких как "мать", "отец", передаёт "Российская газета", ссылаясь на New York Post.

Фото: "United States Deputy Secretary of State, Antony Blinken in Abuja, Nigeria" by U.S. Embassy Nigeria is marked with Public Domain Mark 1.0.

Своё требование он обосновал тем, что пол — социальная конструкция, а гендерная идентичность человека "может совпадать, а может и не совпадать с полом, полученном при рождении". Он также считает неприемлемым обращение "дамы и господа".

"Храбрые мужчины и женщины на передовой — плохо. Рекомендуется: храбрые службы быстрого реагирования или храбрые солдаты", — содержится в памятке.

Блинкен также подсказал, чем заменить "обидные", по его мнению, термины: "все", "люди", "родитель", "ребёнок", "супруг", "партнёр".