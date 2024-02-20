Жену оппозиционера Юлию Навальную разблокировали в X

Соцсеть X приостановила действие учётной записи жены Навального Юлии

1:11 Your browser does not support the audio element. Политика

Сегодня стало известно, что аккаунт вдовы Алексея Навального* Юлии в социальной сети Х** был заблокирован из-за нарушения правил платформы, передаёт РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by putnik is licensed under Attribution 3.0 Unported

Однако к 16:45 мск соцсеть разблокировала вышеназванный аккаунт . В настоящее время на странице вдовы блогера размещено три публикации. При этом в качестве даты регистрации указан февраль 2024 года.

Известно, что соцсеть Х** приостанавливает действие учётных записей, которые нарушают установленные правила. Какие именно нормы были нарушены, не уточняется.

Напомним, что оппозиционер Навальный* умер в колонии "Полярный волк" в посёлке Харп. Арестанту стало плохо на прогулке, он потерял сознание. Приехавшая на место бригада скорой помощи осуществила все необходимые реанимационные мероприятия, но помочь не сумела.

Сообщается, что вдова не просто не приедет на похороны своего благоверного, она не намерена вовсе возвращаться в Российскую Федерацию.

* — внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

** — бывшая Twitter, заблокирована в РФ.