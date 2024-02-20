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Владимир Рогов заявил, что город Запорожье разграблен киевскими гауляйтерами

Владимир Рогов заявил, что киевские власти разграбили город Запорожье

1:27
Политика

Лидер общественного движения "Мы — вместе с Россией" Запорожской области Владимир Рогов заявил, что город Запорожье, временно находящийся под контролем ВСУ безжалостно разграблен.

Владимир Рогов заявил, что киевские власти разграбили город Запорожье
Фото: wikimedia.org by Maxim Dyachenko is licensed under CC BY-SA 3.0

По словам чиновника, центральный город Запорожской области растащили гауляйтеры, назначенные Зеленским. Они действительно ведут себя как окупационная власть: зная, что их скоро попрут из области, они гребут все до чего могут дотянуться. Рогов отметил, что сейчас в городе началась борьба за сферы влияния между ставленниками киевского режима, чтобы получить возможность как можно больше "урвать напоследок".

"Там усилилась борьба за кормовую базу, чтобы как можно больше наворовать перед тем, как сбежать из Запорожья, отсюда и задержание зампредседателя подконтрольного Киеву запорожского облсовета, его помощника и депутата во время передачи взятки. На деле же мы имеем попытку нового гауляйтера города Запорожье Ивана Федорова расчистить себе политическую поляну и перераспределить коррупционные потоки", — пояснил Рогов.

Запорожская область отошла к России по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года, и не признанного Киевом. Сейчас Россией контролируется более 70% области. Оставшуюся часть, включая областной центр Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023 года Мелитополь стал временным центром нового российского региона.

Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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