Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект, запрещающий рекламировать иноагентов

Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете рекламы у иноагентов

1:17 Your browser does not support the audio element. Политика Власть Парламент

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о запрете рекламы у иностранных агентов. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Фото: duma.gov.ru by Пресс-служба Госдумы

За документ высказались все депутаты без исключения. Как заявил глава комитета по борьбе с иностранным влиянием Василий Пискарёв, второе и третье чтение законопроекта пройдут уже после 23 февраля.

Парламентарий добавил, что власти не хотят запрещать работать иноагентам, однако и оказывать помощь в их деятельности не собираются. По словам Пискарёва, в большинстве своём иностранные агенты получают помощь из США, а затем выступают "рупором НАТО" и высказываются против России.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин утверждал, что в прошлом году у иностранных агентов рекламировались более 200 физических и юридических лиц из РФ. Глава нижней палаты парламента заявлял, что деньги за рекламу иноагенты направляют, в том числе, на помощь украинским военным.

Напомним, сегодня Василий Пискарёв также разъяснил правила нового законопроекта. Согласно им, если СМИ будут цитировать иноагентов не в рекламных целях, это не будет считаться нарушением. Подробно об этом писала "Правда.ру" в своём материале.