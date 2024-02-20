"Надо действовать на упреждение": Лукашенко приказал преобразовать армию в 2024 году

Президент Белоруссии Лукашенко поставил Минобороны задачу преобразовать армию и готовиться к войне

1:09 Your browser does not support the audio element. Политика

На правительственном совещании глава Белоруссии Александр Лукашенко приказал качественно преобразовать армию и усовершенствовать систему обороны государства, пишет РИА Новости, ссылаясь на издание БелТА.

Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Раиса Республики Татарстан is licensed under CC BY 4.0

На украинский конфликт политик призвал смотреть как на урок. Он отметил, что его страна не желает войны, но должна к ней готовиться, как ментально, так стратегически. Министерству оборону он поручил уделить основное внимание боевой подготовке воинских частей.

"В отношении БПЛА, дронов-камикадзе, масштабного оснащения ими вооружённых сил, подготовки операторов дронов мы уже отстаём. А сделать надо было ещё вчера", — добавил белорусский лидер.

Он подчеркнул необходимость в 2024 году модернизировать вооруженные силы и улучшить систему обороны республики. Политик призвал навёрстывать упущенное. К этой работе, помимо оборонного ведомства, должны подключиться милиционеры и пограничники.

Ранее глава Белоруссии заявил, что военно-политическая обстановка вокруг СНГ всё более обостряется, и она будет обостряться дальше.