"Надо действовать на упреждение": Лукашенко приказал преобразовать армию в 2024 году

На правительственном совещании глава Белоруссии Александр Лукашенко приказал качественно преобразовать армию и усовершенствовать систему обороны государства, пишет РИА Новости, ссылаясь на издание БелТА.
На украинский конфликт политик призвал смотреть как на урок. Он отметил, что его страна не желает войны, но должна к ней готовиться, как ментально, так стратегически. Министерству оборону он поручил уделить основное внимание боевой подготовке воинских частей.
"В отношении БПЛА, дронов-камикадзе, масштабного оснащения ими вооружённых сил, подготовки операторов дронов мы уже отстаём. А сделать надо было ещё вчера", — добавил белорусский лидер.
Он подчеркнул необходимость в 2024 году модернизировать вооруженные силы и улучшить систему обороны республики. Политик призвал навёрстывать упущенное. К этой работе, помимо оборонного ведомства, должны подключиться милиционеры и пограничники.
Ранее глава Белоруссии заявил, что военно-политическая обстановка вокруг СНГ всё более обостряется, и она будет обостряться дальше.
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