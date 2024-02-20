Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Откройте секреты взаимопонимания с собакой: понимание их языка
Стоматолог Дахкильгов посоветовал россиянам не пользоваться зубочистками
Сломавшая ногу Лера Кудрявцева рассказала, что набрала вес
Куриные оладьи "Просто и вкусно": от них в восторге и взрослые, и дети
Как ускорить рост ногтей на руках
Мирошник: в Авдеевке находились тайные пыточные
Почему установка защиты капота на автомобиль может привести к проблемам с ГИБДД
Боец ВС РФ: солдаты ВСУ хотят пересечь Днепр на резиновых лодках
Чем подкармливать лук, чтобы он вырос крупным
"Надо действовать на упреждение": Лукашенко приказал преобразовать армию в 2024 году

Президент Белоруссии Лукашенко поставил Минобороны задачу преобразовать армию и готовиться к войне

1:09
Политика

На правительственном совещании глава Белоруссии Александр Лукашенко приказал качественно преобразовать армию и усовершенствовать систему обороны государства, пишет РИА Новости, ссылаясь на издание БелТА.

Президент Белоруссии Лукашенко поставил Минобороны задачу преобразовать армию и готовиться к войне
Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Раиса Республики Татарстан is licensed under CC BY 4.0

На украинский конфликт политик призвал смотреть как на урок. Он отметил, что его страна не желает войны, но должна к ней готовиться, как ментально, так стратегически. Министерству оборону он поручил уделить основное внимание боевой подготовке воинских частей.

"В отношении БПЛА, дронов-камикадзе, масштабного оснащения ими вооружённых сил, подготовки операторов дронов мы уже отстаём. А сделать надо было ещё вчера", — добавил белорусский лидер.

Он подчеркнул необходимость в 2024 году модернизировать вооруженные силы и улучшить систему обороны республики. Политик призвал навёрстывать упущенное. К этой работе, помимо оборонного ведомства, должны подключиться милиционеры и пограничники.

Ранее глава Белоруссии заявил, что военно-политическая обстановка вокруг СНГ всё более обостряется, и она будет обостряться дальше.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Пять продуктов для ухода за кожей вокруг глаз, обладающих удивительным действием

Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.

Пять средств для кожи вокруг глаз с волшебным эффектом
Стиральная машинка будет как новенькая: надо знать только, сколько лимонной кислоты и куда всыпать
Стиральная машинка будет как новенькая: надо знать только, сколько лимонной кислоты и куда всыпать
Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что лучше понял положение дел в Америке после смерти Алексея Навального*
Секрет долговечности: почему каждый автомобиль нуждается в высоких оборотах двигателя
В Авдеевке идёт зачистка укрывшихся боевиков, освобождено село Победа Дмитрий Плотников Офицеры ВС РФ и ВСУ назвали главные составляющие успеха ВС РФ в Авдеевке Любовь Степушова Либеральная оппозиция оказалась не в состоянии выбрать, кто для неё Навальный* Олег Володин
Финские резервисты не желают служить в армии после обострения отношений с Россией
Этот "соседушка" для картошки повысит её урожайность в два раза: посоветовали опытные агрономы
Необычная привязанность: породы кошек, которые выбирают свой путь
Необычная привязанность: породы кошек, которые выбирают свой путь
Последние материалы
Госдума: иноагентов можно цитировать, но не рекламировать
МВД провело задержания руководства "Всероссийского общества глухих"
Бузова расплакалась услышав предсказание медиума из «Битвы экстрасенсов»
Врач Умнов заявил, что употребление пива приведет к импотенции и проблемам с сосудами
Сотрудники МВД России задержали киберхакеров из SugarLocker
Обладатель Кубка Гагарина Григоренко высказался о выходе тольяттинского клуба в плей-офф впервые за 15 лет
Три правила, которые помогли отрастить длинные и здоровые волосы
FT: "поклонники" Путина могут возглавить три крупнейшие демократии мира
"Оппенгеймер" стал победителем кинопремии BAFTA 2024
В Челябинске дворник угрожал соседям пистолетом из-за громкого ремонта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников