Посол МИД РФ Родион Мирошник поделился информацией, что в Авдеевке могут быть обнаружены тайные тюремные помещения и даже пыточные. Эти данные будут проверяться.
"Мы знаем, что там были тайные пыточные — места, куда притаскивали людей по политически мотивированным статьям или подозрениям", — сказал российский посол.
Он отметил, что сейчас будет проводиться работа с людьми, которые выходят из Авдеевки. Это поможет получить доказательства и документальное подтверждение тому, что там действительно есть такие места. Кроме того, будет проводиться разминирование помещений.
Мирошник еще добавил, что есть предварительная информация о наличии тайных захоронений в городе. По этим данным также будет проводиться соответствующая работа.
Следователи начали оперативно получать информацию от жителей Авдеевки. Они собирают данные о том, как киевский режим запрещал использовать русский язык, нарушал права человека.
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