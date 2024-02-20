Стало известно, что в Авдеевке могли находиться тайные пыточные

Мирошник: в Авдеевке находились тайные пыточные

0:58 Your browser does not support the audio element. Политика

Посол МИД РФ Родион Мирошник поделился информацией, что в Авдеевке могут быть обнаружены тайные тюремные помещения и даже пыточные. Эти данные будут проверяться.

Фото: www.flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Мы знаем, что там были тайные пыточные — места, куда притаскивали людей по политически мотивированным статьям или подозрениям", — сказал российский посол.

Он отметил, что сейчас будет проводиться работа с людьми, которые выходят из Авдеевки. Это поможет получить доказательства и документальное подтверждение тому, что там действительно есть такие места. Кроме того, будет проводиться разминирование помещений.

Мирошник еще добавил, что есть предварительная информация о наличии тайных захоронений в городе. По этим данным также будет проводиться соответствующая работа.

Следователи начали оперативно получать информацию от жителей Авдеевки. Они собирают данные о том, как киевский режим запрещал использовать русский язык, нарушал права человека.