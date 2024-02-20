Депутат Пискарев: цитирование иноагентов в СМИ в целях рекламы будут считать нарушением

Цитирование в СМИ информации иноагентов не будет подпадать под действие закона о запрете рекламы ресурсов иноагентов, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.
Отвечая на вопрос журналистов, будут ли считаться нарушением закона, если СМИ опубликует материал иноагента или процитирует его, Пискарев разъяснил, что подобная ответственность наступает только в случае публикации в рекламных целях. По его словам, комитет по безопасности не против сайтов иноагентов, а против того, чтобы подобные ресурсы были предметом рекламы.
Как в свою очередь пояснил депутат Госдумы Антон Горелкин, законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов не содержит прямого запрета на упоминание подобных информационных ресурсов в СМИ.
Напомним, что сегодня Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект № 553750-8, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках. Под законопроектом стоят подписи 395 депутатов Госдумы.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что данный законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке.
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