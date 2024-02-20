Депутат Пискарев: цитирование иноагентов в СМИ в целях рекламы будут считать нарушением

Госдума: иноагентов можно цитировать, но не рекламировать

1:17 Your browser does not support the audio element. Политика

Цитирование в СМИ информации иноагентов не будет подпадать под действие закона о запрете рекламы ресурсов иноагентов, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

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Отвечая на вопрос журналистов, будут ли считаться нарушением закона, если СМИ опубликует материал иноагента или процитирует его, Пискарев разъяснил, что подобная ответственность наступает только в случае публикации в рекламных целях. По его словам, комитет по безопасности не против сайтов иноагентов, а против того, чтобы подобные ресурсы были предметом рекламы.

Как в свою очередь пояснил депутат Госдумы Антон Горелкин, законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов не содержит прямого запрета на упоминание подобных информационных ресурсов в СМИ.

Напомним, что сегодня Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект № 553750-8, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках. Под законопроектом стоят подписи 395 депутатов Госдумы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что данный законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке.