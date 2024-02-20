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Президенту Бразилии после его обвинений в адрес Израиля могут объявить импичмент

Бразилия: президенту могут объявить импичмент

1:22
Политика

Президенту Бразилии после его обвинений в адрес Израиля могут объявить импичмент, сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN Brazil. Петицию об этом подписали уже более сотни бразильских депутатов. По их мнению, высказывания президента Лулы да Сильвы вызвали один из самых беспрецедентных дипломатических кризисов в истории страны.

Бразилия: президенту могут объявить импичмент
Фото: Wikimedia Commons by Rovena Rosa is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Brazil

Член Палаты депутатов нижней палаты парламента Бразилии Карла Замбелли сравнила сентенции бразильского лидера с должностным преступлением и отметила, что призыв к импичменту является действием в защиту национальной безопасности.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отозвал главу дипмиссии в Израиле Фредерико Майера для консультаций. В свою очередь министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра вызвал израильского посла Даниэля Зоншайна и выразил недовольство тем фактом, что президента Бразилии объявили персоной нон грата в Израиле.

Напомним, что 19 февраля глава израильского МИД Исраэль Кац объявил президента Бразилии персоной нон грата до тех пор, пока тот не извинится и не откажется от сравнения Израиля с гитлеровской Германией. Спецпредставитель Лулы да Силвы по международным вопросам Селсу Аморим заявил, что глава государства не намерен извиняться.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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