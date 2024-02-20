Швеция передаст Украине новый пакет военной помощи на 700 миллионов долларов

Швеция передаст Украине 700 миллионов долларов

1:02 Your browser does not support the audio element. Политика

Швеция передаст Украине пакет военной помощи на сумму 7,1 млрд. шведских крон (около 700 миллионов долларов), который станет самым большим на сегодняшний день, сообщает Dagens Nyheter. Также Киеву передадут 90 бронемашин и 90 боевых катеров.

Фото: president.gov.ua by Volodymyr Zelenskyy Presidential Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По словам министра обороны королевства Пола Йонсона, поддерживая Украину, страна инвестирует в безопасность. Вместе с предыдущими 14 пакетами шведская помощь Украине составляет почти 30 миллиардов шведских крон (2,9 млрд. долларов).

Ранее сегодня представители Швеции заявили, что Венгрия намерена одобрить заявку на членство в НАТО в кратчайшие сроки. Вчера премьер-министр Ульф Кристерссон сообщил, что планирует посетить Будапешт и встретиться там со своим коллегой Виктором Орбаном.

По словам Пола Йонсона, королевство готово присоединиться к альянсу, поскольку обладает высоким уровнем совместимости с другими членами НАТО и могло бы стать гарантом безопасности.