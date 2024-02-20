Илон Маск снова призвал украинские власти сесть за стол переговоров и остановить конфликт

Илон Маск: "Тысячи мальчишек погибли ни за что"

1:13 Your browser does not support the audio element. Политика

Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск в своей соцсети X*, заявил, что положение украинских властей ухудшается с каждым днем, им нужно было заключить мирный договор еще год назад. Так они сохранили бы тысячи жизней.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Такими словами Маск отозвался на материал, в котором автор призвал прекратить огонь и начать договариваться о мире между Россией и Украиной. Также отмечалось, что Зеленский уже потерпел поражение и это невозможно изменить. Американские финансовые вливания тоже не в состоянии помочь, а Крым и освобожденные территории восточной Украины останутся за Россией

"Да. Вопрос лишь в том, сколько людей погибнет, прежде чем эта реальность будет принята. Мирное соглашение должно было быть заключено еще год назад. С тех пор тысячи мальчишек погибли ни за что, а позиции Украины с каждым днем становятся все слабее", — отреагировал Маск.

У американского миллиардера-вольнодумца есть собственное мнение и по поводу взятия российской армией Авдеевки. Оно заключается в том, что Россия и дальше сохранит преимущество в этом конфликте.

*Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.