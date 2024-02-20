В Госдуме призвали признать США страной-агрессором за поставки оружия киевскому режиму

Депутат Госдумы Шеремет: США нужно признать страной-агрессором

1:16 Your browser does not support the audio element. Политика

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет предложил признать США страной-агрессором за поставку Украине оружия.

Дело в том, что по данным телеканала NBC News, Белый дом планирует предоставить киевскому режиму баллистические ракеты ATACMS, которые имеют еще большую дальность, чем прежние. Отмечается, что годом раньше США поставляли Украине ракеты ATACMS средней дальности.

"США нужно признать страной-агрессором. Мы прекрасно осознаем, что, поставляя Украине летальное оружие, туда же едут американские инструкторы, которые и обслуживают их военные разработки. К примеру, те самые зенитные ракетные комплексы Patriot. Фактически американцы напрямую втянуты в этот конфликт и являются одной из его сторон", — сказал Шеремет.

Кроме того, на Украине прикрываясь статусом наемником давно воюют кадровые военные американской армии. Разведданные, полученные с космических спутников и разведывательных дронов НАТО координируют удары ВСУ по Крыму и Черноморскому флоту.

Сообщается, что и при зачистке Авдеевки были обнаружены тела военных с американскими и польскими шевронами.