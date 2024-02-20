Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
А правда что: средства с протеином могут испортить волосы — комментирует эксперт
Секреты кошачьей улыбки: открываем правду об эмоциях питомцев
Пирог с курицей и картофелем из дрожжевого теста: отличный вариант для посиделок
Этот актёр по праву считается самой кассовой звездой вестернов
Военкор Ткач: освобождение Авдеевки не означает марш на Киев
Глава СНБО Данилов рассказал о предложении Кузьминову остаться на Украине
ЦТАК: Ким Чен Ын получил в подарок от Путина автомобиль производства России
World Meteo: Эль-Ниньо принесёт летом в РФ "жару тысячелетия"
Кинокритики оценили вторую часть "Дюны" положительно
В Госдуме призвали признать США страной-агрессором за поставки оружия киевскому режиму

Депутат Госдумы Шеремет: США нужно признать страной-агрессором

1:16
Политика

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет предложил признать США страной-агрессором за поставку Украине оружия.

Дело в том, что по данным телеканала NBC News, Белый дом планирует предоставить киевскому режиму баллистические ракеты ATACMS, которые имеют еще большую дальность, чем прежние. Отмечается, что годом раньше США поставляли Украине ракеты ATACMS средней дальности.

"США нужно признать страной-агрессором. Мы прекрасно осознаем, что, поставляя Украине летальное оружие, туда же едут американские инструкторы, которые и обслуживают их военные разработки. К примеру, те самые зенитные ракетные комплексы Patriot. Фактически американцы напрямую втянуты в этот конфликт и являются одной из его сторон", — сказал Шеремет.

Кроме того, на Украине прикрываясь статусом наемником давно воюют кадровые военные американской армии. Разведданные, полученные с космических спутников и разведывательных дронов НАТО координируют удары ВСУ по Крыму и Черноморскому флоту.

Сообщается, что и при зачистке Авдеевки были обнаружены тела военных с американскими и польскими шевронами.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Пять продуктов для ухода за кожей вокруг глаз, обладающих удивительным действием

Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.

Пять средств для кожи вокруг глаз с волшебным эффектом
Стиральная машинка будет как новенькая: надо знать только, сколько лимонной кислоты и куда всыпать
Стиральная машинка будет как новенькая: надо знать только, сколько лимонной кислоты и куда всыпать
Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что лучше понял положение дел в Америке после смерти Алексея Навального*
Финские резервисты не желают служить в армии после обострения отношений с Россией
Офицеры ВС РФ и ВСУ назвали главные составляющие успеха ВС РФ в Авдеевке Любовь Степушова Большая победа России в Авдеевке ввергла Запад в уныние и депрессию Дмитрий Плотников Либеральная оппозиция оказалась не в состоянии выбрать, кто для неё Навальный* Олег Володин
Этот "соседушка" для картошки повысит её урожайность в два раза: посоветовали опытные агрономы
Секрет долговечности: почему каждый автомобиль нуждается в высоких оборотах двигателя
3 простых секрета идеальных кухонных полотенец: как легко избавиться от пятен - рассказываем
3 простых секрета идеальных кухонных полотенец: как легко избавиться от пятен - рассказываем
Последние материалы
Секреты кошачьей улыбки: открываем правду об эмоциях питомцев
Пирог с курицей и картофелем из дрожжевого теста: отличный вариант для посиделок
Депутат Госдумы Шеремет: США нужно признать страной-агрессором
Этот актёр по праву считается самой кассовой звездой вестернов
Военкор Ткач: освобождение Авдеевки не означает марш на Киев
Глава СНБО Данилов рассказал о предложении Кузьминову остаться на Украине
ЦТАК: Ким Чен Ын получил в подарок от Путина автомобиль производства России
World Meteo: Эль-Ниньо принесёт летом в РФ "жару тысячелетия"
Кинокритики оценили вторую часть "Дюны" положительно
Кинолог Голубев предостерёг хозяев от содержания собаки на цепи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников