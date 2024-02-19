Власти Эстонии окончательно признали законность требований России относительно замороженных активов на своей территории

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас признала законность требований России по замороженным активам

0:56 Your browser does not support the audio element. Политика

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что у России есть полное право предъявлять данные требования. Она также отметила, что правительство Таллина нашло способ справиться с этой ситуацией, не нарушая установленные нормы.

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Отмечается, что Каллас поддержала позицию России, выразив мнение, что Москва действует в рамках предусмотренных правил. Премьер-министр добавила, что Европа не обязана нести финансовую ответственность за восстановление Украины.

Стоит отметить, что эстонский премьер уже высказывалась насчет конфликта на Украине. В июне 2022 года Каллас назвала "преждевременными" призывы к перемирию.

"Важно воздержаться от преждевременных призывов к перемирию или миру. Россия не изменила своих целей. Плохой мир для Украины будет означать плохой мир для всех нас, потому что рано или поздно агрессор вернется", — заявляла Каллас.