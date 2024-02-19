Симоньян прокомментировала сообщение об убийстве российского летчика Кузьминова, угнавшего Ми-8 для ВСУ

Маргарита Симоньян отреагировала на новости о смерти Кузьминова фразой "тепленькая пошла"

0:56 Your browser does not support the audio element. Политика

Маргарита Симоньян остро прокомментировала в своем Telegram-канале информацию о смерти пилота Максима Кузьминова, который угнал российский вертолет.

Фото: Вадим Савицкий

"Суку, который угнал к хохлам наш вертолет вместе с сослуживцами, застрелили в Испании. Тепленькая пошла уже прямо с хорошим напором", — говорится в ее публикации.

Смерть Кузьминова подтвердил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Сеть пестрит обсуждениями этого инцидента. Издание Il Corrispondente пишет, что убийство российского гражданина Кузьминова произошло в испанском городе Вильяхойос в провинции Аликанте. Инцидент произошел 13 февраля. На теле Кузьминова было обнаружено целых 12 пулевых ранений.

Предварительная версия следствия подразумевает, что сначала на мужчину открыли огонь, а затем перевезли его тело на автомобиле, чтобы скрыть улики.