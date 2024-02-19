Симоньян прокомментировала сообщение об убийстве российского летчика Кузьминова, угнавшего Ми-8 для ВСУ

Маргарита Симоньян остро прокомментировала в своем Telegram-канале информацию о смерти пилота Максима Кузьминова, который угнал российский вертолет.
"Суку, который угнал к хохлам наш вертолет вместе с сослуживцами, застрелили в Испании. Тепленькая пошла уже прямо с хорошим напором", — говорится в ее публикации.
Смерть Кузьминова подтвердил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
Сеть пестрит обсуждениями этого инцидента. Издание Il Corrispondente пишет, что убийство российского гражданина Кузьминова произошло в испанском городе Вильяхойос в провинции Аликанте. Инцидент произошел 13 февраля. На теле Кузьминова было обнаружено целых 12 пулевых ранений.
Предварительная версия следствия подразумевает, что сначала на мужчину открыли огонь, а затем перевезли его тело на автомобиле, чтобы скрыть улики.
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