Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил союзникам отказаться от поставок снарядов другим странам и отдать все Киеву

Дмитрий Кулеба призвал Запад отменить экспорт оружия и отдать снаряды Украине

0:51 Your browser does not support the audio element. Политика

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к странам Европейского союза с призывом перенаправить свое военное производство на украинские потребности, отменив экспорт в другие государства.

Фото: flickr.com by Президент Украины из Украины is licensed under Creative Commons 1.0.

По его словам, необходимо заключать долгосрочные контракты для запуска новых производственных линий, искать возможности приобретения и поставки снарядов в Украину за пределами Европы, а также пересмотреть контракты на экспорт вооружений в третьи страны и перераспределить их на поддержку боевиков киевского режима.

Кулеба также призвал начать переговоры о потенциальном вступлении Украины в ЕС.

Напомним, летом 2014 года Дмитрий Кулеба вернулся в МИД и был назначен на должность посла по особым поручениям и вопросам стратегических коммуникаций по приглашению нового министра Павла Климкина.