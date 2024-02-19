Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил союзникам отказаться от поставок снарядов другим странам и отдать все Киеву

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к странам Европейского союза с призывом перенаправить свое военное производство на украинские потребности, отменив экспорт в другие государства.
По его словам, необходимо заключать долгосрочные контракты для запуска новых производственных линий, искать возможности приобретения и поставки снарядов в Украину за пределами Европы, а также пересмотреть контракты на экспорт вооружений в третьи страны и перераспределить их на поддержку боевиков киевского режима.
Кулеба также призвал начать переговоры о потенциальном вступлении Украины в ЕС.
Напомним, летом 2014 года Дмитрий Кулеба вернулся в МИД и был назначен на должность посла по особым поручениям и вопросам стратегических коммуникаций по приглашению нового министра Павла Климкина.
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