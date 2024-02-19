Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Байден заявил, что республиканцы совершают ошибку в вопросе финансирования Украины
Бузова расплакалась, услышав предсказание о рождении ребёнка
Ученые назвали доступные источники полезного белка
Автоэксперт объяснил, почему водители пока не готовы к "народному каршерингу"
Диета мамы при грудном вскармливании
Военкор Александр Коц: Российские военные обнаружили схрон с польскими патронами в Авдеевке
Кошки или собаки: кто лучше понимает взаимопомощь
Никита Кологривый сообщил, что известность не зависит от пластики
Путин поручил проработать вопрос досрочного выхода на пенсию медиков из частных клиник
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил союзникам отказаться от поставок снарядов другим странам и отдать все Киеву

Дмитрий Кулеба призвал Запад отменить экспорт оружия и отдать снаряды Украине

0:51
Политика

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к странам Европейского союза с призывом перенаправить свое военное производство на украинские потребности, отменив экспорт в другие государства.

Дмитрий Кулеба призвал Запад отменить экспорт оружия и отдать снаряды Украине
Фото: flickr.com by Президент Украины из Украины is licensed under Creative Commons 1.0.

По его словам, необходимо заключать долгосрочные контракты для запуска новых производственных линий, искать возможности приобретения и поставки снарядов в Украину за пределами Европы, а также пересмотреть контракты на экспорт вооружений в третьи страны и перераспределить их на поддержку боевиков киевского режима.

Кулеба также призвал начать переговоры о потенциальном вступлении Украины в ЕС.

Напомним, летом 2014 года Дмитрий Кулеба вернулся в МИД и был назначен на должность посла по особым поручениям и вопросам стратегических коммуникаций по приглашению нового министра Павла Климкина.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Какие растения нельзя сажать рядом с огурцами

Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.

Огурцы не любят эти растения
Правила соседства для роз: избегайте ошибок при высадке соседних растений
Розы просто не терпят соседства с этими растениями, и вы никогда не получите прекрасного цветения цариц сада
Зачем опытные огородники на дно горшков для рассады сыплют порошок из мандариновой кожуры
Откройте для себя волшебство вкуса: легкий рецепт салата со свеклой и черносливом
Большая победа России в Авдеевке ввергла Запад в уныние и депрессию Дмитрий Плотников ВС РФ под Работиным вернулись на "линию Суровикина" Любовь Степушова Либеральная оппозиция оказалась не в состоянии выбрать, кто для неё Навальный* Олег Володин
Счастью нет предела: назван возраст, когда человек наиболее удовлетворен своей жизнью
Включите в свой рацион полезную тыкву: эти пять способов помогут её съесть
Картошка по-французски в духовке: вкусна сама по себе, в качестве самостоятельного блюда
Картошка по-французски в духовке: вкусна сама по себе, в качестве самостоятельного блюда
Последние материалы
Мэйси Уильямс рассказала о негативных последствиях съемок в "Игре престолов"
Путин поручил в 2024 году заняться повышением реальных доходов россиян и снижением уровня бедности
Экс-фигуристка Леонова: Валиева вернётся быстро, если очень захочет
Дмитрий Медведев: Россия в ходе СВО защищает территории, которые веками были в ее составе
Четыре ракеты выпустили по базе США на месторождении газа "Конико" на востоке Сирии
Песков: выдача тела Навального* родственникам не находится в компетенции Кремля
Бьютихаки, которые помогут сохранить кожу упругой и увлажненной
Сериал "Камера! Мотор!" впервые покажут на ТНТ и в онлайн-кинотеатре PREMIER
Пять главных ошибок владельцев турбированных автомобилей, приводящих к поломке двигателя
Туристы застряли на острове Хайнань и в городе Харбин из-за резкого роста цен на авиабилеты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников