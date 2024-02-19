Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ходе СВО РФ защищает территории, которые веками были в ее составе

Дмитрий Медведев заявил, что страна ведет специальную военную операцию (СВО) с целью защиты территорий, которые исторически являются неотъемлемой частью государства.
Обращаясь к выпускникам Российского университета спецназа во время поездки в Чечню, Медведев подчеркнул важность миссии, которую выполняют российские войска.
"Мы защищаем нашу страну, наших людей, территории, которые являются интегральной частью нашего государства, которые были в составе нашего государства на протяжении веков и которые у нас попытались отнять", — сказал Медведев.
В своем обращении Медведев также выделил роль беспилотников в современной боевой среде, отметив, что использование дронов изменило характер военных действий.
Ранее Дмитрий Медведев сообщил, что с начала 2024 года более 53 тысяч человек были приняты на вооружение Вооруженных Сил России.
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