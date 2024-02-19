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Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ходе СВО РФ защищает территории, которые веками были в ее составе

Дмитрий Медведев: Россия в ходе СВО защищает территории, которые веками были в ее составе

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Политика

Дмитрий Медведев заявил, что страна ведет специальную военную операцию (СВО) с целью защиты территорий, которые исторически являются неотъемлемой частью государства.

Дмитрий Медведев: Россия в ходе СВО защищает территории, которые веками были в ее составе
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 License

Обращаясь к выпускникам Российского университета спецназа во время поездки в Чечню, Медведев подчеркнул важность миссии, которую выполняют российские войска.

"Мы защищаем нашу страну, наших людей, территории, которые являются интегральной частью нашего государства, которые были в составе нашего государства на протяжении веков и которые у нас попытались отнять", — сказал Медведев.

В своем обращении Медведев также выделил роль беспилотников в современной боевой среде, отметив, что использование дронов изменило характер военных действий.

Ранее Дмитрий Медведев сообщил, что с начала 2024 года более 53 тысяч человек были приняты на вооружение Вооруженных Сил России.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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