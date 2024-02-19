Кондитерская фабрика Roshen в Липецке, принадлежавшая Петру Порошенко и его сыну, перешла в российскую собственность

Липецкий суд национализировал кондитерскую фабрику Roshen, принадлежавшую Петру Порошенко

1:15 Your browser does not support the audio element. Политика

Кондитерская фабрика Roshen в Липецке, принадлежавшая бывшему президенту Украины Петру Порошенко и его сыну, перешла в российскую собственность. Об этом 19 февраля сообщила объединенная пресс-служба Липецкого областного суда.

Фото: president.gov.ua by Presidential Administration of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Липецкая кондитерская фабрика Roshen не работает с 2017 года, производство закрыто, а имущество арестовано. Сейчас суд удовлетворил ходатайство заместителя генпрокурора России о запрете деятельности Петра Порошенко, Алексея Порошенко и Олега Казакова на территории России.

"Соответственно, в доход Российской Федерации должны быть обращены акции АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" и 94,9976 процента долей в уставном капитале ООО "Рошен", принадлежащие "Центрально-Европейской кондитерской компании", пять процентов долей в уставном капитале ООО "Рошен", принадлежащие Олегу Казакову", — сообщили в инстанции.

Следует отметить, что решение суда подлежит немедленному исполнению и дает основания для изменения государственной регистрации объекта. Бывшим владельцам оставили возможность подать апелляционную жалобу в Липецкий районный суд в установленный законом срок.