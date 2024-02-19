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В Раде выразили недовольство США по Украине на Мюнхенской конференции

Депутат Рады Чернев: США мало говорили о Киеве на Мюнхенской конференции

1:07
Политика

В Германии завершилась 60-я Мюнхенская конференция по безопасности. В ней участвовали около 40 глав государств и правительств, более 90 министров. Депутатом Верховной рады Егором Черневым было выражено недовольство тем, что американская делегация говорила лишь о своих внутренних проблемах, а не заботилась о реальной поддержке Незалежной, передаёт ТАСС.

Депутат Рады Чернев: США мало говорили о Киеве на Мюнхенской конференции
Фото: commons.wikimedia.org by Sofia 326 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 Internationa

"Вашингтон больше занят своей внутренней политикой… Приехавшие на Мюнхенскую конференцию, условно говоря, формально отбыли, показали: да, на словах мы с вами. Но были погружены в свои внутренние вопросы", — посетовал Чернев.

Он похвалил европейских союзников, таких как Франция и Германия, которые, по его мнению, уделяли Киеву больше внимания на конференции. Политик также заявил, что делегация из Соединённых Штатов не смогла назвать сроки предоставления поддержки киевскому режиму.

Встречи Зеленского с вице-президентом США Камалой Харрис и беседа с Джо Байденом также стали поводом для обвинений американской стороны относительно задержки в предоставлении помощи Незалежной.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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