В Раде выразили недовольство США по Украине на Мюнхенской конференции

Депутат Рады Чернев: США мало говорили о Киеве на Мюнхенской конференции

1:07 Your browser does not support the audio element. Политика

В Германии завершилась 60-я Мюнхенская конференция по безопасности. В ней участвовали около 40 глав государств и правительств, более 90 министров. Депутатом Верховной рады Егором Черневым было выражено недовольство тем, что американская делегация говорила лишь о своих внутренних проблемах, а не заботилась о реальной поддержке Незалежной, передаёт ТАСС.

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"Вашингтон больше занят своей внутренней политикой… Приехавшие на Мюнхенскую конференцию, условно говоря, формально отбыли, показали: да, на словах мы с вами. Но были погружены в свои внутренние вопросы", — посетовал Чернев.

Он похвалил европейских союзников, таких как Франция и Германия, которые, по его мнению, уделяли Киеву больше внимания на конференции. Политик также заявил, что делегация из Соединённых Штатов не смогла назвать сроки предоставления поддержки киевскому режиму.

Встречи Зеленского с вице-президентом США Камалой Харрис и беседа с Джо Байденом также стали поводом для обвинений американской стороны относительно задержки в предоставлении помощи Незалежной.