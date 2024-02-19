Польша: к протестам фермеров решили присоединится охотники с цветами и шоколадом

Сегодня к протестам фермеров в Польше решили присоединиться охотники, которых не устраивает экологическая политика правительства, сообщает РИА Новости.
Руководитель охотничьего союза Фридерик Валихт призвал приходить на акции без оружия, но с чехлами, куда предложил положить шоколад и цветы для полиции. По словам Валихта, устойчивое охотничье, сельское и лесное хозяйство является основой безопасности страны.
Напомним, что завтра, во вторник 20 февраля, польские фермеры собираются усилить акции протеста. Они обещают полностью заблокировать пункты пропуска на границе с Украиной, а также транспортные узлы и подъездные пути к железнодорожным станциям и морским портам.
Власти не могут прийти к договоренностям с фермерами, так как аграрии недовольны позицией властей по поводу недавнего предложения Еврокомиссии освободить украинские товары от таможенных пошлин ещё на один год. Протест поддержан руководством Министерства сельского хозяйства Польши.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.