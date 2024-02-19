Депутаты Госдумы изучат законопроект, запрещающий рекламировать у иноагентов и рекламировать их

Госдума рассмотрит закон о запрете рекламы у иноагентов 20 февраля

1:16 Your browser does not support the audio element. Политика Власть Парламент

Депутаты Государственной думы во вторник, 19 февраля, будут рассматривать законопроект о запрете рекламы у иностранных агентов. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Фото: flickr.com by Jorge Láscar is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Депутатам предстоит изучить документ в первом чтении. Под ним подписались 395 парламентариев.

Как пояснил спикер ГД Вячеслав Володин, запрет касается рекламы на любых ресурсах иноагентов, будь то сайты, блоги или социальные сети. Кроме того, средствам массовой информации также запретят рекламировать иноагентов.

Ранее председатель Госдумы говорил, что в 2023 году больше 200 российских граждан и компаний заказывали рекламу у иностранных агентов. Таким образом, они перевели им сотни миллионов рублей. Володин напомнил, что некоторые из иноагентов поддерживают деньгами украинскую армию, и призвал пресечь подобное финансирование негодяев.

Напомним, ранее сегодня в Госдуме назвали возможную дату послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. По словам депутата Станислава Наумова, мероприятие может пройти 29 февраля. Подробнее читайте в материале "Правды.ру".