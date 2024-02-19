Politico: Если Конгресс не одобрит помощь Украине, обучать ВСУ будет не на что

США обеспокоены, что в случае отказа Конгресса принять законопроект о помощи Украине на 60 миллиардов долларов, то весной они не смогут обучать украинских военных.
По данным издания Politico, министр армии США Кристина Вормут заявила, что командованию США в Европе обучение украинцев обошлось почти в 440 миллионов долларов, что практически сравнимо с общим бюджетом ведомства.
"Мы выделяем деньги на обучение украинцев из нашего текущего бюджета, и мы ожидали, что получим возмещение за счет дополнительных средств", — заявила Вормут на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Издание отмечает, что эта обеспокоенность является лишь одним из аспектов более широкой проблемы, поскольку политический кризис в Вашингтоне сказался на поставках артиллерийских снарядов и другого оборудования Киеву, практически заблокировав их.
Отмечается, что в новый пакет помощи Украине в 60 млрд. долларов входит и оплата обучения 19 тысяч военных ВСУ натовскими инструкторами.
На Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский обвинил в отступлении ВСУ из Авдеевки нехватку западной помощи и боеприпасов. Администрация США назвала бездействие конгресса причиной потери Авдеевки и призвала парламентариев ускорить одобрение выделения денег Киеву.
Джо Байден в свою очередь предупреждал, что Вашингтон не может помочь Украине без утверждённого конгрессом выделения 60 миллиардов долларов. Белый дом надеется на утверждение законопроекта после одобрения в сенате, но спикер палаты представителей Майк Джонсон не стал ставить этот вопрос на голосование и решение отложено до марта.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.