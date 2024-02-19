Politico: Если Конгресс не одобрит помощь Украине, обучать ВСУ будет не на что

США обеспокоены тем, что не смогут проводить обучение украинских военных весной

1:46 Your browser does not support the audio element. Политика

США обеспокоены, что в случае отказа Конгресса принять законопроект о помощи Украине на 60 миллиардов долларов, то весной они не смогут обучать украинских военных.

Фото: flickr.com by USCapitol is licensed under Public domain

По данным издания Politico, министр армии США Кристина Вормут заявила, что командованию США в Европе обучение украинцев обошлось почти в 440 миллионов долларов, что практически сравнимо с общим бюджетом ведомства.

"Мы выделяем деньги на обучение украинцев из нашего текущего бюджета, и мы ожидали, что получим возмещение за счет дополнительных средств", — заявила Вормут на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Издание отмечает, что эта обеспокоенность является лишь одним из аспектов более широкой проблемы, поскольку политический кризис в Вашингтоне сказался на поставках артиллерийских снарядов и другого оборудования Киеву, практически заблокировав их.

Отмечается, что в новый пакет помощи Украине в 60 млрд. долларов входит и оплата обучения 19 тысяч военных ВСУ натовскими инструкторами.

На Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский обвинил в отступлении ВСУ из Авдеевки нехватку западной помощи и боеприпасов. Администрация США назвала бездействие конгресса причиной потери Авдеевки и призвала парламентариев ускорить одобрение выделения денег Киеву.

Джо Байден в свою очередь предупреждал, что Вашингтон не может помочь Украине без утверждённого конгрессом выделения 60 миллиардов долларов. Белый дом надеется на утверждение законопроекта после одобрения в сенате, но спикер палаты представителей Майк Джонсон не стал ставить этот вопрос на голосование и решение отложено до марта.