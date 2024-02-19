Опрос: британцы ответили, как отреагируют на применение РФ ядерного оружия

YouGov: Британцы рассказали, как нужно реагировать, если Россия применит ядерное оружие

0:48 Your browser does not support the audio element. Политика

Британская интернет-компания YouGov провела опрос среди англичан на тему: как нужно реагировать властям, если Российская Федерация применит ядерное оружие.

Фото: openverse.org by Maxwell Hamilton is licensed under CC BY 2.0

Ответы разнились в зависимости от того, куда прилетит ядерная бомба. В частности, если прилёт состоится по объекту на Украине и США, то за удар возмездия проголосовало всего 7% респондентов. Но если удар будет нанесён по британскому военному объекту, то к ответному обстрелу призвали уже 17% опрошенных. 27% англичан проголосовали за ядерный удар по России в случае нанесения удара по городу в Великобритании.

Однако эксперты отметили, что большинство британцев явно не желает ядерной войны. Однако Лондон упорно продолжает накалять международную обстановку.