Британская интернет-компания YouGov провела опрос среди англичан на тему: как нужно реагировать властям, если Российская Федерация применит ядерное оружие.
Ответы разнились в зависимости от того, куда прилетит ядерная бомба. В частности, если прилёт состоится по объекту на Украине и США, то за удар возмездия проголосовало всего 7% респондентов. Но если удар будет нанесён по британскому военному объекту, то к ответному обстрелу призвали уже 17% опрошенных. 27% англичан проголосовали за ядерный удар по России в случае нанесения удара по городу в Великобритании.
Однако эксперты отметили, что большинство британцев явно не желает ядерной войны. Однако Лондон упорно продолжает накалять международную обстановку.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.