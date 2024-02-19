Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глава ДНР доложил о большом количестве пленных после взятия Авдеевки
В турецком городе Кемер отменили концерт "Би-2"
Во Львове украинские партизаны сожгли завод по производству дронов
Глава ДНР рассказал о многочисленных преступлениях ВСУ в Авдеевке
Врачи заявили, что плесень в квартире вызывает астму, пневмонию и кровотечение
Сырский приказал перебросить резерв с Киевщины под Авдеевку, чтобы не дать рухнуть фронту
Власти Ростовской области объяснили громкие звуки в небе
В Подмосковье предотвращён теракт
Можно ли красить волосы во время беременности
Разговоры о создании в Европе альтернативной НАТО организации политологи называют не состоятельными и выгодными только экс-главе Белого дома Дональду Трампу.

Эксперт Жарихин об альтернативе НАТО в Европе: это просто страшилка

1:37
Политика

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин пояснил Pravda. Ru, почему якобы возникающие в США разговоры об альтернативе НАТО в Европе — предвыборный пиар.

Эксперт Жарихин об альтернативе НАТО в Европе: это просто страшилка
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Выборы в США пройдут в ноябре нынешнего года. Но, уже сейчас, считает политолог, началась борьба за президентское кресло. Возможные кандидаты на роль главы государства не брезгуют никакими способами привлечь избирателей на свою сторону.

"В Европе ничего такого не обсуждается. Это страшилки New York Post, страшилки самого Трампа, который совершенно не хочет уходить из НАТО. Он хочет, чтобы внутри НАТО ее члены платили столько, сколько положено, — 2% от ВВП. И он этого добивается с криками "Иначе уйду!" Не более того. Всерьез разбирать политологически эту чисто предвыборную PR-мульку, которую организовал The Washington Post, себя не уважать", — категорично заявляет спикер Pravda. Ru.

Тема с альтернативной НАТО европейской организацией, напоминает Владимир Жарихин, муссируется в американской прессе не впервые.

"Разговоры где возникают? В американской прессе. Почему-то не в европейской. То есть, это откровенные политтехнологии. Чего мы на них будем реагировать? Или себя тешить надеждой, что сейчас НАТО развалится, а в Европе не организуется, и всё будет замечательно. Трамп пугает Европу. А New York Post пугает своих читателей и потенциальных сторонников Трампа, что Трамп придет и все развалит, а Европа уйдет от Америки и заживет самостоятельной жизнью", — резюмирует эксперт.

Кто создал НАТО и для чего?
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Какие растения нельзя сажать рядом с огурцами

Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.

Огурцы не любят эти растения
Правила соседства для роз: избегайте ошибок при высадке соседних растений
Розы просто не терпят соседства с этими растениями, и вы никогда не получите прекрасного цветения цариц сада
Зачем опытные огородники на дно горшков для рассады сыплют порошок из мандариновой кожуры
Откройте для себя волшебство вкуса: легкий рецепт салата со свеклой и черносливом
Либеральная оппозиция оказалась не в состоянии выбрать, кто для неё Навальный* Олег Володин В Авдеевке взят полностью Коксохим, мощные атаки на Запорожском направлении Дмитрий Плотников "Байден для России лучше Трампа". На Западе недоумевают. Путин шутит? Любовь Степушова
Счастью нет предела: назван возраст, когда человек наиболее удовлетворен своей жизнью
Какое вооружение стало главным у ВС России? Отвечает военный эксперт Подопригора
Включите в свой рацион полезную тыкву: эти пять способов съесть её помогут
Включите в свой рацион полезную тыкву: эти пять способов съесть её помогут
Последние материалы
Глава ДНР рассказал о многочисленных преступлениях ВСУ в Авдеевке
Врачи заявили, что плесень в квартире вызывает астму, пневмонию и кровотечение
Сырский приказал перебросить резерв с Киевщины под Авдеевку, чтобы не дать рухнуть фронту
Власти Ростовской области объяснили громкие звуки в небе
В Подмосковье предотвращён теракт
Эксперт Жарихин об альтернативе НАТО в Европе: это просто страшилка
Можно ли красить волосы во время беременности
Глава ДНР Пушилин призвал отодвигать ВСУ дальше
В Севастополе объявляли режим воздушной тревоги
Правила использования поворотников на круговом перекрестке: советы ГИБДД
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников