Разговоры о создании в Европе альтернативной НАТО организации политологи называют не состоятельными и выгодными только экс-главе Белого дома Дональду Трампу.

Эксперт Жарихин об альтернативе НАТО в Европе: это просто страшилка

1:37 Your browser does not support the audio element. Политика

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин пояснил Pravda. Ru, почему якобы возникающие в США разговоры об альтернативе НАТО в Европе — предвыборный пиар.

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Выборы в США пройдут в ноябре нынешнего года. Но, уже сейчас, считает политолог, началась борьба за президентское кресло. Возможные кандидаты на роль главы государства не брезгуют никакими способами привлечь избирателей на свою сторону.

"В Европе ничего такого не обсуждается. Это страшилки New York Post, страшилки самого Трампа, который совершенно не хочет уходить из НАТО. Он хочет, чтобы внутри НАТО ее члены платили столько, сколько положено, — 2% от ВВП. И он этого добивается с криками "Иначе уйду!" Не более того. Всерьез разбирать политологически эту чисто предвыборную PR-мульку, которую организовал The Washington Post, себя не уважать", — категорично заявляет спикер Pravda. Ru.

Тема с альтернативной НАТО европейской организацией, напоминает Владимир Жарихин, муссируется в американской прессе не впервые.

"Разговоры где возникают? В американской прессе. Почему-то не в европейской. То есть, это откровенные политтехнологии. Чего мы на них будем реагировать? Или себя тешить надеждой, что сейчас НАТО развалится, а в Европе не организуется, и всё будет замечательно. Трамп пугает Европу. А New York Post пугает своих читателей и потенциальных сторонников Трампа, что Трамп придет и все развалит, а Европа уйдет от Америки и заживет самостоятельной жизнью", — резюмирует эксперт.