Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 29 февраля, сообщил депутат Госдумы Станислав Наумов.
Об этом Наумов рассказал сегодня во время парламентских слушаний по вопросам законодательного обеспечения поддержки индустрии детских товаров в РФ.
Ранее на вопрос о дате обращения Путина к Федеральному собранию ответил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента России рассказал, что подготовка к посланию идет, и пообещал сообщить дату, как только она станет известна.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.