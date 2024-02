В Госдуме назвали предположительную дату обращения Путина к Федеральному собранию

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 29 февраля, сообщил депутат Госдумы Станислав Наумов.

Фото: wikimedia.org by duma.gov.ru is licensed under Attribution 4.0