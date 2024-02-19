В Госдуме назвали предположительную дату обращения Путина к Федеральному собранию

Депутат Госдумы Наумов: Послание президента РФ может состояться 29 февраля

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 29 февраля, сообщил депутат Госдумы Станислав Наумов.

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Об этом Наумов рассказал сегодня во время парламентских слушаний по вопросам законодательного обеспечения поддержки индустрии детских товаров в РФ.

Ранее на вопрос о дате обращения Путина к Федеральному собранию ответил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента России рассказал, что подготовка к посланию идет, и пообещал сообщить дату, как только она станет известна.