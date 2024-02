"Это внутреннее дело России". МИД КНР отказалось комментировать смерть Алексея Навального*

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин отказалась давать комментарии по поводу смерти Алексея Навального*.

Фото: wikimedia.org by Илья Исаев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported