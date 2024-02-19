"Это внутреннее дело России". МИД КНР отказалось комментировать смерть Алексея Навального*

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин отказалась давать комментарии по поводу смерти Алексея Навального*.
Нин назвала произошедшее делом внутренней политики России.
"Вопрос, который вы задали, касается внутренней политики России. Я не комментирую это", — сказала представитель китайского ведомства на брифинге с журналистами.
Ранее от немецкого Bild стало известно, что Россия заключила сделку по обмену Навального* на российского гражданина Вадима Красикова, который в 2019 году был арестован в Германии за убийство чеченского террориста. Навального* должны были вот-вот выпустить на свободу, но обмену помешала внезапная смерть заключенного.
* Признан в РФ террористом и экстремистом.
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