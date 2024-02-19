Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с журналистами РИА Новости призвал отменить акт от 1954 года о переводе Крымского полуострова в состав УССР.
"Мы слышим от украинской стороны одно и тоже, что это наша территория, верните Крым… С каких пор? В 1954 году у России украли Крымский полуостров решением партийных органов с нарушениями всех возможных законов СССР. Мы единственные наследники Советского Союза, поэтому нам бы вернуться к этому и отменить это решение демонстративно", — высказался парламентарий.
Стоит отметить, что многие эксперты считают, что передача Крыма Незалежной была незаконной и требуют пересмотра соответствующих документов. По словам Затулина, киевский режим продолжает зомбировать собственное население, утверждая, что Крым был украден.
До этого первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова высказалась, что возвращение Крымского полуострова под контроль украинских властей — вопрос времени. Она призвала к деколонизации Крыма путем переименования местных городов.
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