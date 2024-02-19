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В Госдуме призвали отменить акт о передаче Крыма УССР

Депутат ГД РФ Затулин предложил отменить решение 1954 года о передаче Крыма в состав УССР

1:10
Политика

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с журналистами РИА Новости призвал отменить акт от 1954 года о переводе Крымского полуострова в состав УССР.

Депутат ГД РФ Затулин предложил отменить решение 1954 года о передаче Крыма в состав УССР
Фото: "Crimean bridge (Крымский мост)" by MikleRav is licensed under CC BY 2.0.

"Мы слышим от украинской стороны одно и тоже, что это наша территория, верните Крым… С каких пор? В 1954 году у России украли Крымский полуостров решением партийных органов с нарушениями всех возможных законов СССР. Мы единственные наследники Советского Союза, поэтому нам бы вернуться к этому и отменить это решение демонстративно", — высказался парламентарий.

Стоит отметить, что многие эксперты считают, что передача Крыма Незалежной была незаконной и требуют пересмотра соответствующих документов. По словам Затулина, киевский режим продолжает зомбировать собственное население, утверждая, что Крым был украден.

До этого первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова высказалась, что возвращение Крымского полуострова под контроль украинских властей — вопрос времени. Она призвала к деколонизации Крыма путем переименования местных городов.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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