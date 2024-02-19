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Глава киевского режима Зеленский отменил выступление на конференции в Токио по восстановлению Украины

В Японии отменено выступление Зеленского на конференции по восстановлению Украины

1:08
Политика

Видеопослание Владимира Зеленского, которое намечалось к показу на конференции по содействию экономическому развитию и восстановлению Украины, отменено, передаёт ТАСС.

В Японии отменено выступление Зеленского на конференции по восстановлению Украины
Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"По причинам, высказанным украинской стороной, видеотрансляция была отменена", — сообщили организаторы мероприятия.

Пока разъяснений о причинах такого решения Киева не сообщается. Ранее на конференции о восстановлении Незалежной, организованной властями Японии, уже выступили премьер-министр Фумио Кисида и глава украинского кабинета министров Денис Шмыгаль. Предполагается также участие представителей примерно двухсот организаций двух стран, относящихся к сельскохозяйственной отрасли, информационным технологиям, энергетике.

Правительство Японии в Токио 19 февраля проводит двухстороннюю конференцию с украинской стороной. По результатам мероприятия Страна восходящего солнца намерена передать киевскому режиму в виде грантов приблизительно $106 млн. К настоящему моменту Токио предоставило Киеву помощь на сумму более $7,6 млрд.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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