Глава киевского режима Зеленский отменил выступление на конференции в Токио по восстановлению Украины

Видеопослание Владимира Зеленского, которое намечалось к показу на конференции по содействию экономическому развитию и восстановлению Украины, отменено, передаёт ТАСС.
"По причинам, высказанным украинской стороной, видеотрансляция была отменена", — сообщили организаторы мероприятия.
Пока разъяснений о причинах такого решения Киева не сообщается. Ранее на конференции о восстановлении Незалежной, организованной властями Японии, уже выступили премьер-министр Фумио Кисида и глава украинского кабинета министров Денис Шмыгаль. Предполагается также участие представителей примерно двухсот организаций двух стран, относящихся к сельскохозяйственной отрасли, информационным технологиям, энергетике.
Правительство Японии в Токио 19 февраля проводит двухстороннюю конференцию с украинской стороной. По результатам мероприятия Страна восходящего солнца намерена передать киевскому режиму в виде грантов приблизительно $106 млн. К настоящему моменту Токио предоставило Киеву помощь на сумму более $7,6 млрд.
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