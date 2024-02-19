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Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Россия может напасть на одну из стран НАТО в ближайшие пять-восемь лет

Bloomberg: Писториус допустил нападение России на НАТО в течение 5-8 лет

1:10
Политика

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил американскому агентству Bloomberg, что Россия может напасть на НАТО в течение ближайших 5-8 лет.

Bloomberg: Писториус допустил нападение России на НАТО в течение 5-8 лет
Фото: wikimedia.org by Олаф Косинский is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany

"Я не могу предсказать произойдет ли нападение на территорию НАТО и когда. Но это может произойти в течение от пяти до восьми лет", — сказал Писториус.

Несмотря на то, что Россия неоднократно отрицала намерение атаковать государства НАТО, угроза нападения активно обсуждается членами альянса. Так этой теме была посвящена прошедшая Мюнхенская конференция по безопасности. Страны НАТО встревожены, что США больше не может защитить Европу, поэтому рассматривают создание альтернативы Организации Североатлантического договора.

Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что последние учения НАТО посвящены возможной полномасштабной войне с Россией в ближайшие годы. Баэур призвал власти стран НАТО готовить к этому гражданское население, в том числе к возможной мобилизации. О возможности прямого военного столкновения с Россией кроме ФРГ высказывались Швеция, Великобритания, Норвегия и другие европейские государства.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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