Как интервью Путина перевернёт США и что это значит для будущего России

Политолог Ищенко: интервью Путина Карлсону рассчитано на "большую стратегию"

1:05 Your browser does not support the audio element. Политика

Интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, это выдающийся профессиональный успех.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Это как спортсмену стать многократным олимпийским чемпионом на нескольких Играх подряд. В этом убеждён политолог и историк Ростислав Ищенко.

"Карлсон не просто журналист, но активный американский политик, член команды Трампа, один из потенциальных кандидатов в вице-президенты при Трампе. Это интервью — рискованный, но мощный ход в рамках избирательной кампании Трампа, который, к тому же повышает котировку личных политических акций Карлсона, как в команде республиканцев, так и в американской политике в целом", — цитирует обозревателя "Военное дело".

Но на политическую обстановку на Западе это интервью вряд ли повлияет. Оно рассчитано на больший срок восприятия и воздействия, на большую стратегическую глубину, отметил эксперт.

Оно также ориентировано на западную публику — это такой политический ход в рамках реализующейся уже 20 лет стратегии РФ, которая направлена на восстановление статуса сверхдержавы, подытожил Ищенко.