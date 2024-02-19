Как интервью Путина перевернёт США и что это значит для будущего России

Интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, это выдающийся профессиональный успех.
Это как спортсмену стать многократным олимпийским чемпионом на нескольких Играх подряд. В этом убеждён политолог и историк Ростислав Ищенко.
"Карлсон не просто журналист, но активный американский политик, член команды Трампа, один из потенциальных кандидатов в вице-президенты при Трампе. Это интервью — рискованный, но мощный ход в рамках избирательной кампании Трампа, который, к тому же повышает котировку личных политических акций Карлсона, как в команде республиканцев, так и в американской политике в целом", — цитирует обозревателя "Военное дело".
Но на политическую обстановку на Западе это интервью вряд ли повлияет. Оно рассчитано на больший срок восприятия и воздействия, на большую стратегическую глубину, отметил эксперт.
Оно также ориентировано на западную публику — это такой политический ход в рамках реализующейся уже 20 лет стратегии РФ, которая направлена на восстановление статуса сверхдержавы, подытожил Ищенко.
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