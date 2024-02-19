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Токио предоставит Киеву долгосрочную поддержку для обеспечения стабильности экономики Украины

Япония и Украина заявили о важности санкций против России и мер по предотвращению их обхода

1:17
Политика

Агентство Kyodo сообщает, что власти Японии и Украины на двусторонней встрече в Токио заявили о намерении сохранить и усилить антироссийские санкции. Правительства этих стран приложат все усилия, чтобы предотвратить обход ограничительных мер.

Япония и Украина заявили о важности санкций против России и мер по предотвращению их обхода
Фото: фейсбук

"Санкции — это эффективная мера для сдерживания военной деятельности России. Япония и Украина выразили решимость принять меры для борьбы с обходом санкций. Кроме того, Япония пообещала предоставить Украине долгосрочную поддержку для обеспечения стабильности ее экономики", — говорится в заявлении, принятом по случаю конференции по вопросам восстановления Украины.

Москва в свою очередь предостерегает от ограничительных мер против России, отмечая их нелегитимность и неэффективность. Кроме того, они не изменят позицию РФ. Посол России в США Анатолий Антонов, говорил, что даже в Вашингтоне признают, что Москва успешно преодолевает враждебные ограничения, введенные странами Запада.

Отмечается, что Япония уже предоставила Киеву помощь на сумму более $7,6 млрд. Новый пакет финансовой поддержки Украины в виде грантов составит около 15,8 млрд иен ($106 млн).

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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