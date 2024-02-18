Сергей Лавров прилетит на Кубу в рамках турне по Латинской Америке

Лавров летит на Кубу

1:04 Your browser does not support the audio element. Политика

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник прибудет с рабочим визитом на Кубу, сообщает ТАСС. Ожидается, что в Гаване Лавров встретится с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей и президентом республики Мигелем Диас-Канелем.

Фото: flickr.com by Rômulo Ferreira is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В рамках поездки по Латинской Америке Лавров также посетит Венесуэлу и Бразилию, где с 21 по 22 февраля состоится заседание глав МИД G20.

Напомним, что Куба открыто заявляет о том, что именно США спровоцировали нынешний украинский кризис для расширения НАТО. При этом с 1962 года Куба находится в экономической блокаде со стороны США, а Вашингтон, несмотря на прежние обещания, до сих пор не вывел республику из своего списка государств - спонсоров терроризма.

Выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2023 года, Лавров назвал эту ситуацию абсурдной и повторил неизменную позицию Москвы с требованием немедленного снятия торгового эмбарго против Гаваны.