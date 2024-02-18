Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник прибудет с рабочим визитом на Кубу, сообщает ТАСС. Ожидается, что в Гаване Лавров встретится с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей и президентом республики Мигелем Диас-Канелем.
В рамках поездки по Латинской Америке Лавров также посетит Венесуэлу и Бразилию, где с 21 по 22 февраля состоится заседание глав МИД G20.
Напомним, что Куба открыто заявляет о том, что именно США спровоцировали нынешний украинский кризис для расширения НАТО. При этом с 1962 года Куба находится в экономической блокаде со стороны США, а Вашингтон, несмотря на прежние обещания, до сих пор не вывел республику из своего списка государств - спонсоров терроризма.
Выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2023 года, Лавров назвал эту ситуацию абсурдной и повторил неизменную позицию Москвы с требованием немедленного снятия торгового эмбарго против Гаваны.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.