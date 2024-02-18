США попросили Китай и Индию отговорить Путина от орбитального ядерного оружия

Блинкен опасается русского ядерного оружия в космосе

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с главами МИД Китая и Индии Ван И и Субраманьямом Джайшанкаром размещение российского ядерного оружия в космосе, сообщает The New York Times со ссылкой на источники среди американских чиновников.

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В ходе беседы Блинкен обратился к представителям Китая и Индии отговорить Россию от подобных инициатив и заявил, что подобный шаг обернется катастрофой, поскольку любой ядерный взрыв в космосе уничтожит не только американские спутники, но также китайские и индийские.

Напомним, что в последнее время американская разведка всерьез обеспокоена слухами о русском космическом оружии. На прошлой неделе об этом сообщали ABC News, Washington Post и CNN. Глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер потребовал у президента Джо Байдена рассекретить информацию о появлении новой серьезной угрозы национальной безопасности. 15 февраля в Белом доме прошел закрытый брифинг, темой которого стал российский противоспутниковый комплекс.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал эти сообщения слухами и очередной уловкой Белого дома.