США попросили Китай и Индию отговорить Путина от орбитального ядерного оружия

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с главами МИД Китая и Индии Ван И и Субраманьямом Джайшанкаром размещение российского ядерного оружия в космосе, сообщает The New York Times со ссылкой на источники среди американских чиновников.

