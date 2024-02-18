"Как Такер Карлсон": Дмитрий Кисилёв направил в Вашингтон запрос на интервью с Джо Байденом.

Телеведущий РФ Дмитрий Киселёв направил запрос на интервью с президентом США Байденом

0:55 Your browser does not support the audio element. Политика

Гендиректором медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрием Киселёвым был направлен в Белый дом запрос на интервью с лидером Соединённых Штатов Джо Байденом. Он предложил продолжить диалог двух стран после интервью Владимира Путину Такеру Карлсону, передаёт РИА Новости.

Фото: wikimedia.org by БелТА is licensed under CC BY 3.0.

В своем послании телеведущий отметил, что желает взять интервью у американского лидера лично и перевести его на иностранные языки.

Он обратил внимание на то, что российский лидер продемонстрировал готовность к диалогу, согласившись на беседу, ориентированную на аудиторию США, так как у государств мало возможностей слушать и слышать друг друга.

"Как у нас говорят — ждём ответа, как соловей лета", — резюмировал журналист.

До этого глава РФ Владимир Путин шумиху вокруг его беседы с Такером Карлсоном обосновал стремлением людей во всем мире услышать альтернативную Западу точку зрения.