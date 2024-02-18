"Как Такер Карлсон": Дмитрий Кисилёв направил в Вашингтон запрос на интервью с Джо Байденом.

Гендиректором медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрием Киселёвым был направлен в Белый дом запрос на интервью с лидером Соединённых Штатов Джо Байденом. Он предложил продолжить диалог двух стран после интервью Владимира Путину Такеру Карлсону, передаёт РИА Новости.
В своем послании телеведущий отметил, что желает взять интервью у американского лидера лично и перевести его на иностранные языки.
Он обратил внимание на то, что российский лидер продемонстрировал готовность к диалогу, согласившись на беседу, ориентированную на аудиторию США, так как у государств мало возможностей слушать и слышать друг друга.
"Как у нас говорят — ждём ответа, как соловей лета", — резюмировал журналист.
До этого глава РФ Владимир Путин шумиху вокруг его беседы с Такером Карлсоном обосновал стремлением людей во всем мире услышать альтернативную Западу точку зрения.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.