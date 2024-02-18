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Трамп уверен, что Байдена контролируют фашисты

Экс-президент США Трамп: Байден и контролирующие его фашисты — угроза демократии

1:09
Политика

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что лидера США Джо Байдена контролируют фашисты, передаёт ТАСС. По словам политика, сейчас демократия оказалась под большой угрозой. Он также назвал действующего президента коррумпированным.

Экс-президент США Трамп: Байден и контролирующие его фашисты — угроза демократии
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Vadon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Я готов поспорить, что среди всех президентов, а у нас их было много, Джо Байден является президентом с самым низким коэффициентом интеллекта за все время", — высказался Трамп.

В ходе выступления перед своими сторонниками в Мичигане, республиканец отметил, что США превратились в страну третьего мира из-за ситуации на границе с Мексикой и растущего числа нелегальных мигрантов. Он также критически оценил инфраструктуру страны, а также аэропорты. Напомним, что американцы изберут главу государства в ноябре 2024 года.

Ранее, отвечая на вопрос о том, кто лучше для Москвы — Байден или Трамп, российский президент Владимир Путин выбрал Байдена, так как тот более опытный и прогнозируемый. В то же время он отметил, что Российская Федерация будет работать с любым американским президентом.

 

 

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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