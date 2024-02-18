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Ультиматум Блинкену: член делегации Зеленского пригрозил США и России ядерным оружием

Украина пригрозила США и России ядерной бомбой

1:32
Политика

Киевский режим из-за проволочек с очередной финансовой помощью становится более агрессивным в отношении своих союзников. В частности, на Мюнхенской конференции озлобленный Владимир Зеленский пригрозил перестать считать Вашингтон стратегическим партнёром, если он перестанет поддерживать Украину, пишет Telegram-канал "ГлавМедиа".

Украина пригрозила США и России ядерной бомбой
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Помимо этого, отличился представитель делегации украинского лидера Алексей Гончаренко, который дерзко обратился к самому госсекретарю США Энтони Блинкену.

"Господин госсекретарь, против нас воюет ядерная держава. Поэтому варианта всего два — или Украина становится частью НАТО, полноправным союзником ядерных стран, или мы вынуждены будем начать работу над восстановлением ядерного потенциала" — заявил украинский депутат.

Напомним, что в 1994 году Соединённые Штаты угрожали Украине статусом изгоя с букетом "абсолютных санкций", если она решит сохранить свой ядерный потенциал. Экс-президент Незалежной Леонид Кравчук признал, что страну "поставили перед выбором — сложить ядерное оружие, или американцы Киев просто раздавят".

Кроме того, до начала спецоперации Запад неофициально сообщал Кремлю, что будет "не против точечного уничтожения ядерных производств на Украине, если они появятся". Да и сама СВО началась, в том числе, после публичных угроз бывшего комика про ядерное вооружение. Но предыдущий опыт, как видно, не остужает горячие, но неумные головы украинских политиков.

 

 

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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