Ультиматум Блинкену: член делегации Зеленского пригрозил США и России ядерным оружием

Киевский режим из-за проволочек с очередной финансовой помощью становится более агрессивным в отношении своих союзников. В частности, на Мюнхенской конференции озлобленный Владимир Зеленский пригрозил перестать считать Вашингтон стратегическим партнёром, если он перестанет поддерживать Украину, пишет Telegram-канал "ГлавМедиа".

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International