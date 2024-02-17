Министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что отношения КНР и России отвечают общим интересам

Глава МИД КНР Ван И: Китай и Россия способствуют глобальной стабильности

0:49 Your browser does not support the audio element. Политика

Глава Министерства иностранных дел Китая Ван И выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, подчеркнув важность отношений между Китаем и Россией.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 License

По его словам, эти отношения соответствуют общим интересам двух стран и способствуют стратегической стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и по всему миру.

Ван И отметил, что Россия является крупнейшим соседом Китая, а сотрудничество строится на принципах неприсоединения к блокам и отказа от конфронтации. Он также подчеркнул, что Пекин всегда готов содействовать урегулированию кризиса на Украине, стремясь к достижению консенсуса и мирных переговоров.

"Отношения Китая и России… отвечают общим интересам двух стран, способствуют стратегической стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире", - сказал Ван И.