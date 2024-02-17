Министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что отношения КНР и России отвечают общим интересам

Глава Министерства иностранных дел Китая Ван И выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, подчеркнув важность отношений между Китаем и Россией.
По его словам, эти отношения соответствуют общим интересам двух стран и способствуют стратегической стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и по всему миру.
Ван И отметил, что Россия является крупнейшим соседом Китая, а сотрудничество строится на принципах неприсоединения к блокам и отказа от конфронтации. Он также подчеркнул, что Пекин всегда готов содействовать урегулированию кризиса на Украине, стремясь к достижению консенсуса и мирных переговоров.
"Отношения Китая и России… отвечают общим интересам двух стран, способствуют стратегической стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире", - сказал Ван И.
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