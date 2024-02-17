Министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки заявил, что Запад ведет войну против России на Украине с помощью своего оружия

Глава минобороны Венгрии Салай-Бобровницки: Запад ведёт войну на Украине с помощью своего оружия

Министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки выразил мнение о том, что Запад ведет войну против России на Украине, не имея стратегической готовности к таким действиям.

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Выступая на "Форуме лидеров венгерского бизнеса - 24" в Будапеште, он охарактеризовал события на соседней территории как "ужасную бойню", которая изменила баланс сил и экономическую обстановку в Европе.

По словам министра, украинцы ведут борьбу при поддержке западных денег, оружия и боеприпасов.

"Мы, Запад, ведем войну, в которой украинцы сражаются с помощью западных денег, западного оружия и западных боеприпасов", - сказал венгерский политик.

Министр также подчеркнул, что Венгрия придерживается позиции прекращения огня и начала мирных переговоров в российско-украинском конфликте.