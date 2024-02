Министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки заявил, что Запад ведет войну против России на Украине с помощью своего оружия

Министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки выразил мнение о том, что Запад ведет войну против России на Украине, не имея стратегической готовности к таким действиям.

